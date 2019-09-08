РИАМО - 8 сен. В Мосгоризбиркоме выбрали с помощью жеребьевки район, в котором будет проходить ручной пересчет работы КОИБов, передает корреспондент РИАМО.

На столе разложили конверты с наименованиями районов, в которых есть КОИБы. В случайном порядке вытянули конверт с ТИК «Восточное Дегунино», который и будет заниматься ручным контрольным пересчетом бюллетеней,

«Если результаты сойдутся или будут расходится на 1%, но не более трех единиц, то составляется акт о совпадении данных ручного контрольного пересчета и протоколов, полученных с использованием комплексов обработки бюллетеней, оформляются протоколы», - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. При этом в трех округах проходит эксперимент с электронным голосованием.