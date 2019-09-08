РИАМО - 8 сен. Явка на электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы составила 92,3%, больше всего из зарегистрированных избирателей проголосовало в первом округе, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Итоговая явка на электронном голосовании в ходе выборов депутатов Московской городской думы составила 92,3%», — говорится в сообщении.

Явка в округе №1 составила 92,7%, в округе №10 – 92,1%, в округе №30 - 92%.

В столице в воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы. Жители трех округов могли проголосовать на выборах онлайн. Это округа №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).