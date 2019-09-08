РИАМО - 8 сен. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы попросил Мосгоризбирком разобраться в ситуации, произошедшей на участковой избирательной комиссии №1538, откуда поступило сообщение о двойном голосовании на этом участке, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба.

«Комиссия приняла решение, что вброса не было. Общественный штаб заседал и принял решение, шестью голосами против четырех, обратиться в Мосгоризбирком», - заявил глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Мосгоризбирком призывают прислать своего представителя на данный УИК, чтобы он проконтролировал процесс подсчета голосов и принял участие в принятии решения об аннулировании результатов голосования на участке в случае подтверждения нарушения.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. При этом в трех округах проходил эксперимент с электронным голосованием.