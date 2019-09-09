РИАМО - 9 сен. Ограничения для автомобилистов введут на трех улицах на северо-востоке Москвы в связи с проведением строительных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Движение ограничат на улице Верхоянская в районе дома №16 с 9 по 13 сентября с 01:30 по 05:30. Ограничения также введут на улице Уржумская в районе дома №1, корпус 1, с 7 по 11 октября с 01:30 до 05:30.

На этих участках ограничат движение на одной полосе, а также организуют приоритетное право проезда.

Также с 21 по 25 октября в проезде Нансена в районе дома №2, строение 1, с 01:30 до 05:30 для автомобилистов будет недоступна одна полоса.