РИАМО - 8 сен. В случае признания эксперимента с электронным голосованием в столице успешным его могут начать применять по всей стране, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В воскресенье на выборах депутатов Мосгордумы жители трех округов могли отдать голоса за своих кандидатов онлайн. Это округа №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

«В случае успешного завершения в Москве в ближайшем будущем электронные выборы будут организованы и в других регионах, в масштабах всей страны», — говорится в сообщении.

Перед голосованием в воскресенье надежность и безопасность системы подтвердили результаты тестирований. Первое состоялось 11 июля, второе — 23 июля, третье — 21 августа, а четвертое — 28 августа. Последние два тестирования прошли без каких-либо нареканий.