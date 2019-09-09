РИАМО - 9 сен. Движение транспорта ограничат из-за прокладки инженерных сетей в районе Открытого шоссе в Москве на нескольких полосах с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

Движение ограничат от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина в районе владения 26, корпус 10, строение 1, по Открытому шоссе. Ограничение будет действовать по 10 октября круглосуточно на одной полосе.

Ограничение на данном участке также будет действовать с 11 октября по 10 ноября круглосуточно на одной полосе с обустройством временных уширений.