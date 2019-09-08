РИАМО - 8 сен. В Подмосковье и Москве закрылись избирательные участки, в области выбирали депутатов в советы муниципальных образований, в столице – депутатов Мосгордумы.

По данным на 19:00 явка на выборах в Подмосковье составила 19,71%. Проголосовали более 400 тысяч человек.

В Москве, по данным на 18:00, проголосовали 17,2% избирателей.

В Московской области в воскресенье проходила 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В выборах участвовали почти 2,5 тысячи кандидатов.

На территории избирательных участков в Подмосковье дежурили более 4 тысяч сотрудников полиции, сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следили более 6 тысяч наблюдателей.

В столице в воскресенье выбирали 45 депутатов городского парламента. В Москве впервые проводился эксперимент по электронному голосованию. В нем приняли участие избиратели трех округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Явка на онлайн-голосовании в 19:00 составила 89,4%.