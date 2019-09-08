РИАМО - 8 сен. Председатель ЦИК России Элла Памфилова, заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев и секретарь ЦИК России Майя Гришина посетили цифровые избирательные участки № 9008, № 9005 и № 9003 в Москве, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Впервые в истории российских выборов на цифровых избирательных участках в Москве проходит голосование жителей 20 регионов России. Всего на 30 цифровых участках в списки для голосования включены 2,6 тысячи избирателей.

«По мнению Эллы Памфиловой, высокая активность на цифровых участках связана с тем, что проголосовать на них стремятся мотивированные люди, настроенные на участие в голосовании, обладающие гражданской ответственностью и интересующиеся новыми технологиями», — говорится в сообщении.

Памфилова посетила участок № 9008 и отметила, что там созданы очень хорошие условия для голосования. Булаев, побывавший на участке № 9005, сообщил о высоком уровне технической подготовки часика. Гришина при посещении цифрового избирательного участка № 9003 отметила, что на таких участках реализованы дополнительные возможности по информированию избирателей, например, там есть интерактивные информационные панели.