РИАМО – 8 сен. В аэропорту Шереметьево вечером в воскресенье произошла нештатная ситуация, загорелся мотор самолета во время запуска, эксперты выясняют причины происшествия, сообщает kp.ru.

Двигатель самолета загорелся, затем заглох. К счастью, самолет удалось благополучно остановить. Точное количество находившихся на борту людей пока неизвестно.

«Boeing должен был вылететь вечером в 18:20 <…> из Москвы во Владивосток. Однако из-за технической проблемы рейс 6281 пришлось отложить. Ожидается, что пассажирам предоставят резервный борт и они смогут вылететь», — говорится в сообщении.

Самолет отбуксировали с летного поля на техосмотр. Эксперты выясняют причины происшествия.