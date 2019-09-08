РИАМО - 8 сен. Выборы в Подмосковье можно назвать спокойными, на выборах работают 1545 наблюдателей только от общественных палат, сообщила советник при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

В Московской области в единый день голосования проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципалитетов. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата.

«Я буду говорить о выборах через призму общественного контроля. Сегодня в Подмосковье на каждом избирательном участке были наблюдатели от Общественной палаты региона, муниципальных общественных палат, от совета по правам человека при губернаторе Московской области - 1545 наблюдателей только от общественных палат. <...> Хочу сказать, что главный эпитет сегодняшних выборов – спокойные, это были очень спокойные выборы», — сказала Юденич журналистам.

Она добавила, что видела суждение о том, что в Подмосковье «скучные» выборы.

«Слово «скучные» мне не очень нравится. В Подмосковье были спокойные выборы», - подчеркнула Юденич.

Она отметила, что самая неприятная история произошла в Сергиевом Посаде, где, по данным некоторых наблюдателей, был вброс.

«Мы пока не можем уверенно говорить, что это был вброс, но некоторые основания судить об этом у нас есть. Наблюдатели подтверждают, что такой инцидент произошел», - уточнила Юденич.

По ее словам, достаточно много замечаний от наблюдателей поступало по поводу их допуска к спискам избирателей во время и до голосования.

«Общий вывод, который я могу сделать, эта новелла недостаточно проработана законодательно, это требует работы. Также пока не подтвержденный случай - это попытка подкупа избирателей одним из кандидатов, которую зафиксировали наши наблюдатели. Полиция оперативно получила заявление, работа ведется», - заключила Юденич.