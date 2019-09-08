РИАМО - 8 сен. Мособлизбирком порекомендует территориальной избирательной комиссии признать недействительными выборы на участке №4052 в Сергиевом Посаде, на который поступила жалоба, заявил председатель ведомства Илья Березкин.

«День был бы очень спокойным, если бы не происшествие в Сергиевом Посаде. <...> Мы со стороны Мособлизбиркома рекомендуем территориальной избирательной комиссии пересмотреть ситуацию от начала до конца и признать недействительными выборы на данном участке. Потом уже будем разбираться, кто виноват», - сказал Березкин.

Он отметил, что решение по участку №4052 территориальная комиссия должна принять до 20:00.

«Спасибо большое наблюдателям, что они свою работу сделали. <...> Если это вброс или попытка повлиять на волеизъявление, то это неприятность, но она не влияет на результат по всему голосованию по Сергиево-Посадскому округу», - заключил Березкин.

На данный момент правоохранительными органами проведена проверка, фактов «вброса» не установлено. В связи с этим УИК приняли решение распечатать ящик и продолжить голосование.

В участковой избирательной комиссии №4052 полицией изъяты листы, похожие на заполненные бюллетени, которые на видео были в руках наблюдателя. Кроме того, информация об удалении члена комиссии с совещательным голосом на данном участке не подтвердилась. Член УИК Харченко Елизавета от СР продолжает осуществлять свои полномочия в помещении для голосования.

Всего в Подмосковье поступило две жалобы на ход избирательного процесса, связанных с информацией о якобы совершенном вбросе.

В Московской области в воскресенье проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата.