РИАМО - 8 сен. Член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник Руэ смогла познакомиться с системой дистанционного электронного голосования, которая работает на выборах в Мосгордуму, она высоко оценила ее эффективность, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Сегодня у нас была возможность посмотреть, как работают разные виды голосования, в том числе голосование с помощью интернета. Мы также смогли посетить один из трех избирательных участков, где можно проголосовать таким образом и убедиться в том, что система работает очень эффективно», - сказала Руэ.

Она также подчеркнула, что система подобной этой нет и не будет во Франции, ведь все боятся сбоев и подделки результатов.

«Очень здорово, что большинство людей, которые подали заявку на электронное голосование, воспользовались этой возможностью», - подчеркнула Руэ

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Явка на 17:00 на дистанционном голосовании в Москве составила 84,7%.

В электронном голосовании принимают участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).