РИАМО - 8 сен. Итоговая явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы может превысить 20%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Думаю, 21% перевалим, есть еще час», - сказал Горбунов.

Он добавил, что информации о нарушении общественного порядка на участках не поступало.

Явка на выборах в Мосгордуму в 2014 году составила 21,04%.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.