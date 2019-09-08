РИАМО - 8 сен. По состоянию на 19:00 явка на выборах в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья составила почти 20%, проголосовали более 400 тысяч человек, сообщил журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

«На данный момент более 400 тысяч избирателей приняли участие в голосовании, это 19,71 процентов», - сказал Березкин.

В Московской области в воскресенье проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата.

Всего в Подмосковье работают около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. На участках ожидается более 2 миллионов избирателей, для них заготовлено 3 миллиона бюллетеней.

На территории избирательных участков в Московской области дежурят более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следят свыше 6 тысяч наблюдателей.