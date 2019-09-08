РИАМО - 8 сен. Явка избирателей на цифровых участках в Москве составила 60,45%, по данным на 17:00, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В столице впервые в рамках эксперимента на цифровых избирательных участках проходит голосование жителей 20 регионов РФ. Избиратели на этих участках голосуют на дополнительных выборах депутатов Госдумы, на выборах высших должностных лиц регионов страны.

«Если говорить о явке по цифровым участкам, на 17:00 проголосовали 60,45% избирателей», - сказал Горбунов.

На 30 цифровых участках в списки включены 2,6 тысячи избирателей.