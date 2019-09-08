РИАМО - 8 сен. Явка избирателей в электроном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 89,4% к 19:00, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«По электронному голосованию явка 89,4% на 19:00», - сказал Горбунов.

В электронном голосовании принимают участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Самый большой процент явки – в первом округе.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.