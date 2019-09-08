РИАМО - 8 сен. Явка на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 18:00 составила 17,2%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

«Явка на 18:00 составила в целом по городу 17,2%», – сказал Горбунов.

На предыдущих выборах в Мосгордуму в 2014 году явка к 18:00 составила 17,48%.