РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В микрорайоне Климовск Подольска установили рампу для катания на самокатах у универсального спортивного центра «Юность» по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой у УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск поставить рампу для катания на самокатах. Он отметил, что ранее она была, но ее разобрали и увезли, а в микрорайоне больше нет мест для катания на трюковых самокатах.

«Министерство физической культуры и спорта Московской области рассмотрело обращение по вопросу обустройства спортивного сооружения и сообщает, что обустройство указанного в обращении объекта выполнено», - сказал председатель по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.