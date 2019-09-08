РИАМО - 8 сен. На одном из избирательных участков на выборах в Московскую городскую думу оса села на камеру и закрыла изображение, однако насекомое прогнали и картинку восстановили, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Вадима Ковалева, процедура наблюдения выверена с технической точки зрения. Но иногда случается так, что возникают курьезные ситуации.

«Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена», - сказал Ковалев.

Он понадеялся, что больше таких ситуаций не возникнет, а если возникнут, то с ними успешно справятся.

В единый день голосования жители столицы выберут 45 депутатов Мосгордумы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Выборы проходят спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано.