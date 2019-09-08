РИАМО - 8 сен. Всю следующую рабочую неделю в Московской области и столице будет солнечная погода без осадков, столбик термометра будет показывать до 24 градусов тепла, а на выходных может начаться похолодание — температура упадет до 18 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Ориентировочно лентяя погода задержится у нас до пятницы как минимум. Потом атмосферное давление начнет падать, с запада начнется влияние атмосферного фронта. Но всю следующую неделю погода будет солнечной без осадков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всю следующую неделю температура воздуха в Москве и Подмосковье будет держаться на отметке 21-24 градуса тепла. Однако уже через неделю столбики термометра будут показывать 17-18 градусов днем и около 10 градусов ночью.