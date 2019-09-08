РИАМО - 8 сен. В ходе брифинга Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму обсуждались вероятные попытки скомпрометировать систему электронного голосования, сообщается в Telegram-канале «Общественный штаб».

«Мы видим, что есть попытки скомпрометировать систему электронного голосования. Эти попытки как технические, так и политические. Мы видим, как люди специально регистрируются, не имея на то права, как они специально голосовали досрочно, чтобы показать, что система не работает, и можно проголосовать повторно в электронном формате – мы им не дали», - сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов.

Он также подчеркнул, что каждый подобный инцидент нуждается в проверке, и добавил, что сейчас электронное голосование проходит особую проверку, ведь оно поставлено под удар практически всех политических партий. Также, по его мнению, к системе высокий уровень недоверия.

В ходе брифинга людей призвали обращаться в случае проблем напрямую в штаб, припомнив случай с электронным голосованием в Чертаново, где избирательница после утреннего сбоя системы так и не смогла проголосовать.

«Мы ждем еще жалоб, мы не боимся этого», - добавил Венедиктов.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

Около 87% избирателей приняли участие в электронном голосовании к 18:00.