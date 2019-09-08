РИАМО - 8 сен. Мороженное стало самым популярным лакомством во время праздничных мероприятий в честь Дня города на Тверской улице, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всего было съедено 35 тысяч порций мороженного, а также более 17 тысяч пирожков и пирожных и 15 тысяч порций горячих блюд, среди которых лидером стали шашлык и хот-доги. Среди напитков лидируют вода с газом и без, «Дюшес», чай и кофе.

«После познавательных мастер-классов и тренировок на свежем воздухе, зажигательных танцев и ярких фотосессий на фоне праздничных объектов, всех гостей Тверской улицы приглашают ресторанные шале. В гастрономической программе праздника участвуют восемь ресторанов: «Большой», RUSKI, «Куршевель», «Булошная», «Спецбуфет №1», «Ракета», Gayane’s и «Грили Ofyr»», - говорится в сообщении.

Также на Тверской уже съедено порядка 6,6 тысячи бургеров, сэндвичей и лепешек кесадилья. А также 3,15 тысячи порций блинов, более 2 тысяч салатов.

«И, конечно, гости не оставили без внимания самую разнообразную выпечку, пирожки и торты, купив почти 17,5 тысяч штук. Пирожки с мясом, капустой, и вишней, популярный «Медовик», кулинарный символ столицы торт - «Москва», любимые в каждом доме «Прага», «Птичье молоко», «Наполеон» и знакомая с детства «Картошка» - вот далеко не полный перечень сладостей, которые можно попробовать на празднике», - заключается в сообщении.

8 сентября праздничная программа в центре города продлится до 22:00.