РИАМО - 8 сен. Порядка 87% избирателей приняли участие в электронном голосовании по данным на 18:00, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«По электронному голосованию в первом округе проголосовало 88,7%, на втором участке 87,5%, на третьем 87%», - сказал Горбунов.

Он добавил, что голосование идет штатно.

В электронном голосовании принимают участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.