РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Представители администрации Подольска в понедельник встретятся с жителями микрорайона Кутузово по вопросу реконструкции и строительства пристройки к школе №13, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«Представители администрации Подольска и генерального подрядчика ООО «Строй Групп» 9 сентября встретятся с родителями учеников средних и старших классов школы №13 и жителями микрорайона Кутузово. Встреча состоится в школе №13 на улице Бородинская, дом №20. На встрече обсудят вопросы реконструкции со строительством пристройки к школе», - говорится в сообщении.

Встреча будет проходить под руководством председателя комитета по строительству и архитектуре Сергея Цаплинского, начало в 18:00.