РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Жители подмосковного Подольска попросили продлить муниципальные маршруты до деревни Хряслово, куда на данный момент не ходит общественный транспорт, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местные жители отметили, что транспорт ходит только до села Сынково, а оттуда приходится идти до деревни несколько километров пешком. И добавили, что в деревне живут пожилые люди, которые не могут добраться даже за хлебом.

«Администрация горокруга Подольск рассмотрела обращение по вопросу открытия нового муниципального маршрута станция «Подольск» – Хряслово. Открытие вышеуказанного маршрута будет рассмотрено на заседании комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 3 октября. При принятии положительного решения соответствующие изменения будут внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом», – сказал замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству городского округа Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.