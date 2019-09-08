РИАМО - 8 сен. Выборы в Москве проходят спокойно, серьезных нарушений не зафиксировали, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В воскресенье жители столицы выбирают 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

«В течение дня никаких серьезных нарушений и жалоб не поступало», - сказал Горбунов.

Явка на 15:00 на выборах составила 12,31%. В электронном голосовании к 17:00 приняли участие 84,7% избирателей.