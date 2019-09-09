РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В подмосковном Подольске с понедельника начнется прослушивание талантливой молодежи на участие в первом осеннем концерте талантов «НЕквартирник», прослушивание завершится 22 сентября.

В Подольске 22 сентября в 18:00 творческое объединение «Голос улиц» совместно с Молодежным центром «Вектор» проведет первый осенний концерт талантливой молодежи «НЕквартирник». Для участия необходимо пройти прослушивание, которое будет проходить с 9 по 22 сентября. Организаторы приветствуют как музыкальные, так и танцевальные номера.

Записаться на прослушивание можно по телефону: 8(965)444-51-51.

Посмотреть концерт талантливой молодежи, который пройдет 22 сентября в 18:00, смогут все желающие по адресу: улица Машиностроителей, дом №34А (Nargilia LOFT). Вход свободный.