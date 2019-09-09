РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. Расписание некоторых электропоездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится с понедельника из-за ремонта на участке Павшино – Нахабино, изменения в расписании будут действовать по 27 сентября, сообщается на сайте МЖД.

«С 9 по 27 сентября (кроме выходных дней) изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги в связи с продолжающимися работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Павшино – Нахабино», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что некоторые электропоезда будут выведены из расписания, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – заключается в сообщении.