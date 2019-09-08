РИАМО – 8 сен. Популярные артисты посетили площадки конкурса фестиваля «Цветочный джем», а также поздравили участников с Днем города, среди звезд, посетивших мероприятие, Инна Маликова, Оскар Кучера, Настя Задорожная, Роман Юнусов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Также на площадках прошли фан-встречи с Анфисой Чеховой, Алисой Гребенщиковой, Надеждой Сысоевой, Сати Казановой, Валентиной Рубцовой, Согдианой, Анастасией Денисовой и Эвелиной Бледанс.

«Сегодня чудесный день – красивые цветы, красивые люди, много счастливых детей, играющих друг с другом: мой сын никак не хочет отсюда уходить, хотя ему уже пора на дневной сон. Такой вот «Цветочный джем», – сказала Бледанс.

Инна Маликова посадила цветы вместе с участниками конкурса, а Оскар Кучера напомнил, что уже принимал участие в мероприятии прошлом году.

«Я очень люблю природу. И самое прекрасное – когда мы можем с ней соприкоснуться. Цветы наполняют энергией, и в таких событиях как этот конкурс обязательно нужно участвовать. Я сейчас присоединюсь к вам и постараюсь сделать красивый цветник. Надеюсь, у меня получится», – сказала Валентина Рубцова.

Международный конкурс-фестиваль «Цветочный джем» посвящен ландшафтному дизайну. Он проходит в Москве уже в третий раз, в этом году его культурная часть стартовала 23 августа. Москвичи и гости столицы получили возможность увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для создания проектов использовали 200 тысяч растений.