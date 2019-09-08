РИАМО - 8 сен. В подуличных переходах столичной подземки с начала 2019 года появилось почти 80 новых вендинговых автоматов, всего сейчас на 47 станциях 305 вендинговых автоматов, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«78 новых вендинговых аппаратов появились в этом году. Их установили в подуличных переходах 13 станций, в том числе «Тургеневской», «Новогиреева», «Отрадного», — говорится в сообщении.

Сейчас на 47 станциях метро работает уже 305 вендинговых автоматов. С начала года ими воспользовались около 3 миллионов пассажиров. Планируется установить еще более 150 автоматов на 32 станциях.

Чаще всего вендинговыми автоматами пользуются на станциях «Царицыно», «Беговая», «Трубная». Самые популярные продукты в автоматах – кофе, вода и шоколад.

Автоматы устанавливают так, чтобы они не мешали пассажирам.