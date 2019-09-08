РИАМО – 8 сен. С начала текущего года количество интернет-сессий в наземном городском транспорте и на остановках в столице превысило 52 миллиона, к единой сети MT_FREE подключились почти 5 миллионов пользователей, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Популярность Wi-Fi в городском транспорте растет благодаря высокой скорости и удобной авторизации – с января число сессий увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Во время поездок пассажиры чаще всего смотрят видео, общаются в социальных сетях и строят свой маршрут», – сказал директор службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев.

Он добавил, что с начала года пользователи скачали в общей сложности больше 420 терабайт трафика в наземном транспорте столицы.

Wi-Fi доступен на всем транспорте «Мосгортранса» и на самых посещаемых остановках у метро и вокзалов.

Для подключения к беспроводной сети нужно выбрать в списке доступных сетей MT_FREE, авторизоваться в браузере через mos.ru или SMS.