РИАМО - 8 сен. В Москве в электронном голосовании приняли участие уже 84,7% избирателей, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В электронном голосовании принимают участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

«Явка на 17:00 на дистанционном голосовании в Москве составила 84,7%», — говорится в сообщении.

В округе №1 проголосовали 86,2%, в округе №10 - 84,1%, в округе №30 - 83,5%.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.