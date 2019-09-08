РИАМО - 8 сен. По состоянию на 17:00 явка на выборах в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья составила 17,32%, уже проголосовали более 353 тысяч человек, сообщил журналистам представитель Мособлизбиркома Александр Антонов.

«На 17:00 явка составила 17,32 процента. Проголосовали более 353 тысяч человек», - сказал Антонов.

Он также отметил, что наибольшая явка зафиксирована в Луховицах и в Лотошино - 28% и 26%, а наименьшая явка наблюдается в Мытищах и в Жуковском - 13% и 11%.

В Московской области в воскресенье проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований, в которых представлены почти 2,5 тысячи кандидатов, разыгрывающих 584 мандата.

Всего в Подмосковье работают около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. На участках ожидается более 2 миллионов избирателей, для них заготовлено 3 миллиона бюллетеней.

На территории избирательных участков в Московской области дежурят более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следят свыше 6 тысяч наблюдателей.