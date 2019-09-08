РИАМО - 8 сен. Работы по комплексному благоустройству набережной Шитова в районе Преображенское планируют завершить до 15 октября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, общая площадь благоустройства набережной составляет более 20 гектаров. В частности, на набережной Шитова появится беговая дорожка.

«Работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября», — сказал Бирюков.

Он также рассказал, что заполнение Черкизовского пруда на территории исторического района Черкизово между набережной Шитова и Черкизовским парком начали досрочно.