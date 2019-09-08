РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Возле одного из домов на Большой Серпуховской улице в подмосковном Подольске спилили ветки аварийных деревьев по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние деревьев у дома №22А по улице Большая Серпуховская. Она отметила, что необходимо спилить аварийные деревья и разросшиеся кустарники перед подъездом №1 и за самим домом. И добавила, что ветки деревьев царапают припаркованные машины и могут упасть на электропровода.

«Рассмотрев обращение по вопросу удаления (опиловки) аварийных деревьев и кустарников по улице Большая Серпуховская, дом №22А сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по опиловке аварийных деревьев и кустарников проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.