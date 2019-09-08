РИАМО - 8 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе уборочной кампании в регионе, по его словам, в этом году будут сделаны большие запасы.

«Уборочная кампания в разгаре! Важно, что большинство полей в Подмосковье засеяно. В этом году мы планируем собрать 340 тысяч тонн картофеля, 350 тысяч тонн зерна, 40 тысяч тонн техкультур и 305 тысяч тонн овощей из открытого грунта! Запасы у нас будут большие», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Воробьев сел за руль комбайна в Серебряных Прудах и собрал 120 центнеров кукурузы.

Сбор технических культур, а также зерновых и зернобобовых продлится в Московской области до 1 октября, а овощей и кукурузы — до 1 ноября.