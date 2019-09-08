РИАМО - 8 сен. Явка на избирательных участках в столичных СИЗО составляет 99%, сообщил в воскресенье журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Всего в столичных СИЗО организовали восемь участков.

«Было включено 84 избирателя, тех, кто в пределах своего избирательного округа находится, 83 человека проголосовали, один человек голосовать не захотел. Это говорит о том, что никого насильно не заставляли, не принуждали. Отказался человек, его право. В общем и целом голосование там проходит в штатном режиме, присутствуют наблюдатели, журналисты, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Москве. Никаких там нарушений порядка голосования не увидели», - сказал Реут.

Он добавил, что в голосовании участвуют также избиратели, которые в настоящий момент находятся под домашним арестом.

«Вторая часть — это те, кто находится под домашним арестом и кому запрещено судом определенной деятельностью заниматься, в Москве таких избирателей пожелало проголосовать 269, из них по информации на 13:00 43 человека уже проголосовали. Жалоб и обращений от этих избирателей тоже не поступало», - заключил Реут.