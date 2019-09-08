РИАМО - 8 сен. В Подмосковье и Москве до 11 часов 10 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московском регионе предупреждение действует до 11:00 10 сентября. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Брянской и Смоленской областей. В Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях действует следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Девятого и десятого сентября в Московском регионе ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Температура днем составит плюс 22-24 градуса.