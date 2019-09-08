РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. В подмосковном Подольске с 9 по 22 сентября проведут прослушивание талантливой молодежи на участие в первом осеннем концерте талантов «НЕквартирник», сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель творческого объединения «Голос улиц» Елена Невзорова.

«В Подольске 22 сентября в 18:00 творческое объединение «Голос улиц» совместно с Молодежным центром «Вектор» проведет первый осенний концерт талантливой молодежи «НЕквартирник». Для участия необходимо пройти прослушивание, которое будет проходить с 9 по 22 сентября», – сказала Невзорова.

Она отметила, что организаторы приветствуют как музыкальные, так и танцевальные номера. Записаться на прослушивание можно по телефону: 8(965)444-51-51.

Посмотреть концерт талантливой молодежи, который пройдет 22 сентября в 18:00, могут все желающие по адресу: улица Машиностроителей, дом №34А (Nargilia LOFT). Вход свободный.