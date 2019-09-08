РИАМО - 8 сен. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на выборах в Мосгордуму на участке в Раменках, присутствие главы правительства не повлияло на ход голосования, сообщает ТАСС.

Участок, где голосовал премьер, находится в Шуваловской гимназии №1448 на улице Довженко.

«Присутствие главы правительства не повлияло на ход голосования в гимназии, доступ избирателей на расположенные здесь участки 2759 и 2760 открылся, как и положено, в 8:00 и не ограничивался. Тут же присутствуют наблюдатели и журналисты», — говорится в сообщении.

Медведев голосует на избирательном участке, открытом в этой школе, уже около 10 лет. В этом же учебном заведении в свое время сдавал ЕГЭ сын премьера Илья.

Ранее на выборах проголосовали президент РФ Владимир Путин, патриарх Кирилл и мэр столицы Сергей Собянин.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва.