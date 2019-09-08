РИАМО – 8 сен. В Рузском городском округе мужчина зарезал местную жительницу, преступление было совершено в деревне Новоивановское, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тело женщины 1989 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили 7 сентября в 09:45», – сказал собеседник агентства.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1989 года рождения. По данным МВД, преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».