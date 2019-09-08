РИАМО - 8 сен. Почти 80% избирателей приняли участие в электронном голосовании, по данным на 16:00, голосование идет в штатном режиме, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«По электронному голосованию на 16:00 явка составила 79,68, то есть почти 80%», - сказал Горбунов.

Он добавил, что голосование идет штатно.

В электронном голосовании принимают участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

В воскресенье жители столицы выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва.