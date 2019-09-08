РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 сен. Полицейские в Королеве задержали пьяного водителя, ранее его уже лишили прав за езду в нетрезвом виде, сообщил «РИАМО в Королеве» командир взвода ДПС в городском округе подполковник полиции Игорь Фатеев.

Седьмого сентября в микрорайоне Юбилейный на улице Пионерская сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев заметили автомобиль отечественного производства, который нарушал правила дорожного движения (вилял, выезжал на встречную полосу движения). Были явные признаки того, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила экспертиза.

«Экипаж ГИБДД остановил машину, за рулем которого находился местный житель. В ходе проверки выяснилось, что гражданин ранее уже был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Также он привлекался за подделку водительских прав», – сказал Фатеев.

На водителя с явными признаками алкогольного опьянения составлены материалы за повторную езду в нетрезвом виде и за оскорбление сотрудников полиции.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.