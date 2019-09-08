РИАМО - 8 сен. Явка на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 15:00 составила 12,31 %, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов .

«Явка на 15:00 пока 12,31% », – сказал Горбунов.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году явка к 15:00 была немного больше — 12,79%. А на выборах мэра в 2013 году по состоянию на 15:00 проголосовали 18,56% избирателей.

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