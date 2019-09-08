РИАМО - 8 сен. На Дне города Электростали прошли выступления популярных диджеев и концерты коллективов Art Of Motion, Mulermanband, Red Data Cat и FmPlusBand, а также группы «Журавли», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С приветственным словом к горожанам обратился глава муниципалитета Владимир Пекарев. Он отметил, что Электросталь – город трудолюбивых и заботливых жителей с богатыми возможностями для самореализации и воплощения самых смелых проектов для развития и движения вперед», - говорится в сообщении.

В рамках дня города также прошло масштабное барабанное шоу, а на аллее проспекта Ленина организовали выставку ретроавтомобилей. Кроме того, прошла ярмарка ремесел, библиогород и спортивные мероприятия.

Венцом всего мероприятия стала презентация самого большого в мире самовара. Самовар Самоварович, официально зарегистрированный представителями книги рекордов Гиннесса и книги рекордов Московской области, как самый высокий и самый большой Самовар в мире, стал главным украшением праздника.

Завершилось мероприятие праздничным салютом. Всего в празднествах поучаствовали порядка 40 тысяч человек. Также в этот день электросталь посетили делегации из городов-побратимов Полоцка и Новополоцка (Республика Беларусь), общины Пантелей города Ниш (Республика Сербия), а также военнослужащие войсковой части 43071 (город Севастополь).