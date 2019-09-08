РИАМО - 8 сен. Две жалобы на ход избирательного процесса поступило в Подмосковье, сообщил журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

«У нас две жалобы, они связаны с тем, что будто бы есть информация о вбросах в Сергиевом Посаде и в Орехово-Зуеве, там работают правоохранительные органы», - сказал Березкин.

Он отметил, что в Сергиевом Посаде не подтвердился факт вброса, но подтвердилось наличие на столе у председателя документов, похожих на бюллетень для голосования. Определить подделка это или нет можно будет во время подсчета голосов. В Орехово-Зуеве ситуация тоже спорная, по данным областного избиркома, нарушений со стороны комиссии не было.

Как уточнил представитель пресс-службы Мособлизбиркома, доказательства вброса на УИК №2747, 4047, 4052 на видео не зафиксировано; ящики, в которые якобы был вброс, опечатаны. В Орехово-Зуеве жалоба поступила на УИК 2189.

Сегодня в Московской области на почти 1,5 тысячах участковых избиркомах проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В них участвует почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата.

Всего на территории избирательных участков в Подмосковье дежурят более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следят свыше 6 тысяч наблюдателей.