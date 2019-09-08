РИАМО - 8 сен. В 2020 году в России могут создать 2,5 тысячи цифровых участков, а к единому дню голосования в 2021 году их количество может достигнуть 5 тысяч, пишет kp.ru.

Перспективу использования цифровых участков определят по итогам эксперимента на выборах в столице. В случае его успеха Центризбирком РФ примется за внедрение системы по всей стране.

«Если сочтем, что он удачен (эксперимент – ред.), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России», - сказала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В 2019 году цифровые участки доступны для избирателей четырех одномандатных округов в Москве, где проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы, и в 16 субъектах РФ, где выберут глав регионов.