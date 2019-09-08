РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 8 сен. Явка избирателей на выборах в городской совет депутатов в Дзержинском на 15:00 составила 14%, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ТИК городского округа Дзержинский.

«Явка избирателей в городском округе Дзержинский на 15:00 составила 14%. На участках работают наблюдатели, волонтеры, осуществляется мониторинг со стороны общественной палаты города и совета депутатов Дзержинского», – сказал сотрудник.

Все 20 избирательных участков открылись в городском округе Дзержинский в 8:00, никаких сбоев в их работе нет. В Дзержинском это будет уже шестой созыв совета депутатов. Новый состав изберет по результатам конкурса главу муниципалитета.

В городском округе выберут 20 депутатов по смешанной системе – половина кандидатов избирается по 10 одномандатным округам, остальных выберут по партийным спискам.