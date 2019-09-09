С 12 по 15 сентября в бизнес-центре «Амбер Плаза» пройдет выставка-ярмарка авторских работ «РусАртСтиль», в рамках которой можно будет приобрести предметы интерьера, подарки ручной работы, одежду, аксессуары, ювелирные изделия и бижутерию от художников и дизайнеров со всей России. Редакция РИАМО поговорила с участником выставки – дизайнером, имиджмейкером, создателем авторской бижутерии Викторией Гузеевой о том, как выбирать аксессуары, зачем нужен стилист, и сколько нужно потратить, чтобы выглядеть модно в Москве.

– Виктория, расскажите, пожалуйста, как от дизайна и флористики вы пришли к созданию авторской бижутерии?

– Флористика привела меня к тому, что я перешла к более мелкой форме и стала заниматься авторскими аксессуарами. В моей жизни был период, когда я жила в Барселоне. Там я нашла партнеров, которые делают потрясающие вещи – серебряную фурнитуру, кожаные шнуры – с которыми мне захотелось поработать. Я привезла все это в Москву, и так у меня сложилась первая коллекция, получившая очень большой отклик.

– Чем вы занимаетесь в рамках выставки «РусАртСтиль»?

– Начав заниматься авторскими украшениями, я стала участником крупнейших московских выставок. Тогда и завязалась наша дружба с «РусАртСтилем». Моя задача в рамках выставки – проект «Преображение», в котором я, как в «Модном приговоре», переодеваю людей, выигравших такой приз в лотерею. В результате они увидят, как меняется человек, насколько он может стать моложе в силу использования других инструментов в одежде.

При этом не всегда это должно стоить дорого, иногда можно справиться даже с тем, что есть в нашем шкафу, просто посмотрев на эти вещи по-другому.

Я принимаю участие во многих крупных московских выставках, но «РусАртСтиль» – уникальный проект, он поставил перед собой задачу собрать модных дизайнеров, создателей одежды и аксессуаров, людей, которые сказали свое слово в российской моде и ее продвижении. Перед нами стоит большая задача – популяризировать современные модные тенденции, научить людей подбирать себе одежду, не боясь, что на нее уйдет огромный бюджет, понимать, что одеваться современно, модно и комфортно можно не за огромные деньги, а, скорее, за обычные знания.

© Юлия Янина

– С какими клиентами вам чаще всего приходится работать?

– Я делаю акцент на работе с девушками старшего возраста – 45 плюс. Перешагивая определенный возраст, они зачастую продолжают носить вещи 80-х и 90-х, притом не актуальные тренды, которые входят в моду из тех времен, а то, что осталось у них в гардеробах. Это делает женщин намного старше, чем их возраст в паспорте, поэтому мне захотелось с этим поработать.

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– Вы провели много времени в Испании. Какие советы можно дать русским женщинам, основываясь на западноевропейском опыте?

– У всех свое культурное прошлое. Мы даже выделяем модные направления по национально-географическому аспекту. Например, испанскую моду, с которой все прекрасно знакомы в среднем ценовом сегменте – такой крупный ретейлинг, как Zara, Massimo Dutti, Bershka – это холдинг, принадлежащий одному человеку. То есть, приходя в торговый центр, мы знакомимся с модным производителем из Испании и со способностью наших байеров привозить то, что они считают нужным, выбирая из их коллекций.

Россия тоже очень выделяется – иногда с плюсом, иногда с минусом.

Часто мы слышим, что русских за границей можно узнать сразу. У нас византийские традиции, мы любим, чтобы было too much, ярко, с блеском.

Но время идет, и я считаю, что мы тоже идем вперед стремительными шагами, обучаемся моде и стилю очень быстро, так что с возникновением большого числа школ имиджмейкеров, интересом и востребованностью этих тем у населения, мы очень быстро снова всех обгоним. И тут я готова помочь!

– Действительно, в последнее время в России появилось очень много школ стиля и имиджмейкеров. Этот бум наблюдается по всему миру или только в нашей стране?

– Во всем мире это существует уже достаточно давно, и люди уже научились использовать этот инструмент в своих нуждах. Школа имиджа (в Москве я бы выделила Европейскую Академию Имиджа) – это не о том, чтобы просто перенарядиться. Чаще всего это полная внутренняя перезагрузка!

Если мы говорим о направлении мужской стилистики, то часто мужчина даже на собеседование не может прийти нормально одетым. В результате он сразу же теряет в зарплате и, возможно, вовсе не получит это рабочее место. Кроме, собственно, стиля, очень важно соблюдать нюанс уместности. Есть и вопросы этики, которые также проходят в школах имиджа, и вопросы актуальности.

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– Как вы думаете, почему бум услуг имиджмейкеров начался именно в последние годы?

– Сейчас для нас – время перемен. Людям хочется меняться. Очень трудно изменить себя внутренне, так что нужно начинать хотя бы с чего-то, и смена имиджа – самый простой и успешный путь к переменам – в жизни, бизнесе или чем-либо еще. Разумеется, подключая параллельно и другие инструменты.

– Сколько нужно потратить, чтобы выглядеть модно в Москве?

– Времени?

– Денег.

– Время нужно потратить однозначно. По крайней мере, если у человека есть понимание того, что он хочет, я бы не начинала с траты денег. С моей точки зрения, имиджмейкер – это человек, который экономит ваши деньги. Ведь как часто бывает – вернувшись с шопинга, дама понимает, что принесла домой то, что она просто не знает, с чем соединить.

Я бы начинала с разбора гардероба. Нужно пригласить стилиста, которому вы доверяете. Он придет не с тем, чтобы растрачивать ваш бюджет, а с тем, чтобы разобрать ваш гардероб и оставить в нем то, что может служить либо базой, либо украшением, и написать список, в который будет занесено, например, две блузки, белая футболка, какая-нибудь базовая юбка и брюки – что-то, что войдет в этот гардероб и сделает его максимально функциональным. Так что потратить придется в первую очередь не деньги, а время. В любом случае, если только человек не говорит, что хочет полностью сменить стиль и содержимое гардероба, нужно начинать с его разбора.

Что касается денежных трат. Заранее никогда нельзя сказать, сколько нужно потратить денег на составление гардероба. Если человек хочет статусную одежду и бренды – я бы предложила ему повезти стилиста с собой за границу. Это будет стоить примерно столько же, как его услуги и шопинг в России, но при этом он получит максимальное удовольствие и подберет вещи, которые можно будет оптимально комбинировать.

– Какой универсальный шопинг-совет вы бы дали нашим читателям?

– Я очень советую всем людям перед тем, как совершить покупку, представить себе, как минимум, три комплекта, которые он с этой вещью составит. И если он понимает, что таких вещей в его гардеробе не найдется – это повод задуматься, нужна ли ему эта вещь. Другое дело – вещь мечты всей жизни – от таких отказываться не стоит.

Очень часто мы инвестируем, как нам кажется, маленькие деньги – 500, тысячу рублей – в то, что никогда не будем носить.

Эти вещи валяются мертвейшим грузом! Лучше потратить 5-7 тысяч на хороший свитер, который будет украшать и создавать вам определенную статусную оболочку, чем совершать необдуманные покупки.

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– А если к вам приходит девушка и говорит: «Все, что я ношу – не мое, я изменилась, хочу полностью сменить имидж!» С чего вы начинаете?

– Я начинаю с разговора с человеком, с простой беседы. Если человек считает, что все – не его, возможно, его просто не устраивает его жизнь. В таком случае я не помощник. А может, это просто одежда, которую она носит уже 10 лет, или, к примеру, одежда, которая гармонично смотрится в определенном социуме, только среди таких, как она (стиль эмо, к примеру).

Если человек просит лично меня помочь поменяться, то я брошу все свои силы, чтобы мы стартовали успешно. И, конечно, мы начнем с разбора гардероба. Сначала нужно убрать все, что является некомплиментарным. Ну, и обязательно избавиться от всех вещей, которые утратили свое визуальное качество, которые вы не можете восстановить в первозданном виде. Не надо думать, что только вы об этом знаете, а никто не увидит. Видят все.

© @Vika_Guzeeva_Jewelry © @Vika_Guzeeva_Jewelry 1 из 2

– Что пользуется наибольшей популярностью у москвичей и сколько они готовы заплатить за дизайнерскую вещь?

– Я могу ответить на этот вопрос и как производящий дизайнер, и как потребитель, потому что сама покупаю авторские дизайнерские вещи с большим удовольствием. Недавно я купила себе в Риге кожаные серьги, заплатила за них 75 евро и считаю, что это прекрасное приобретение. У меня есть авторские броши, винтажные серьги.

Я считаю, что иметь авторскую бижутерию важно. Ведь это та вещь, которая покупается исключительно для того, чтобы вас украсить, поэтому здесь должен быть максимальный акцент на вашу внешность, личность, индивидуальность. Бижутерия – это всегда про моду и стиль. Аксессуарами мы диктуем моду и личную позицию, ведь мы меняем их намного чаще, чем ювелирные украшения. Авторские украшения – это про моду, а ювелирные изделия – про статус.

Очень хочется пригласить всех на самую модную выставку-ярмарку авторских работ «РусАртСтиль» с 12-15 сентября в выставочном зале бизнес-центра «Амбер Плаза» около метро «Новослободская», время работы – с 11.30 до 20.30. Вход свободный.

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