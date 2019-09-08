РИАМО - 8 сен. Явка участников электронного голосования на выборах в Мосгордуму составила 75% на 15:00, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Явка на 15:00 э-голосования - 75%», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Электронное голосование доступно в трех избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

По состоянию на 14:15 самая большая явка была в округе №1.